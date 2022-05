William en Catherine herdenken slachtoffers aanslag Manchester

Prins William heeft dinsdag een toespraak gehouden tijdens de herdenkingsdienst voor de aanslag in Manchester. Daar werd het gedenkteken Glade of Light Memorial onthuld, een eerbetoon voor de 22 slachtoffers die tijdens het concert van Ariana Grande in de Manchester Arena vielen. Ook Williams vrouw Catherine was bij de onthulling aanwezig.

“Het is zo belangrijk voor Catherine en mij om hier aanwezig te zijn en de 22 levens te herdenken die zo wreed zijn weggenomen”, begon William zijn toespraak. “Maar ook om aandacht te geven aan de honderden levens die onherroepelijk zijn veranderd.”

In mei 2017 blies een terrorist zichzelf op tijdens een concert van zangeres Ariana Grande. Daarbij vielen 22 doden en tientallen gewonden, onder wie ook kinderen. “Ik kan me nog zo goed de gezichten herinneren van de mensen die ik in Manchester ontmoette vlak na de gebeurtenis”, aldus de prins. “Vijf jaar later zijn de pijn en het trauma bij al die mensen nog niet weg.”

William blikt ook terug op zijn eigen rouw en verdriet, namelijk het verlies van zijn moeder in 1997. “Zelf weet ik maar al te goed dat het voor de mensen met verdriet zo belangrijk is dat de mensen die we zijn verloren, niet worden vergeten. Het is mooi om mensen te herinneren. Om te erkennen dat, hoe gruwelijk ze ook zijn weggenomen, ze wel hebben geleefd. Ze hebben onze levens veranderd. Er werd van ze gehouden en dat doen we nog steeds.”