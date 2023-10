William en Catherine in Wales vanwege Black History Month

Prins William en zijn vrouw Catherine zijn dinsdag in Wales in gesprek gegaan met verschillende mensen met een migratieachtergrond om Black History Month in te luiden. Volgens het entertainmentblad People kwam het stel vrolijk lachend aan in Cardiff, waar ze leden ontmoetten van de organisaties Windrush Cymru Elders, Black History Cymru 365 en het Ethnic Minority Youth Forum.

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat het schip Empire Windrush in Londen aanmeerde, met aan boord mensen van de Caraïbische eilanden die toen nog tot het Britse rijk behoorden. William en Catherine kregen volgens People dinsdag meer te horen over de bijdrage van de Windrush-generatie aan de gemeenschap van Wales, en hoe jonge etnische minderheden positieve veranderingen in Wales teweegbrengen.

Het koppel had ook contact met jongeren uit de grote Somalische gemeenschap van Cardiff. Zo spraken ze met leden van Wales Somaliland Youth Links en spelers van de voetbalclub Cardiff Bay Warriors FC, die meer vertelden over lopende gemeenschapsprojecten op het gebied van voetbal en jeugdwerkloosheid, en over het vormen van vriendschappen tussen jongeren in Cardiff en Somaliland.