William en Catherine krijgen weer te maken met demonstratie

Advocates Network, een coalitie van Jamaicaanse activisten en gelijkheidsorganisaties, houdt dinsdag een demonstratie in Jamaica terwijl de Britse prins William en zijn vrouw Catherine het land bezoeken. De hertog en hertogin van Cambridge bezoeken Belize, Jamaica en de Bahama’s in het kader van het platina jubileum van koningin Elizabeth. Een van hun eerste officiële bezoeken in Belize moest worden geannuleerd omdat inwoners van het dorp protesteerden tegen de komst van het stel.

Het protest, waarbij excuses voor het slavernijverleden en een compensatie worden geëist, vindt om 10.30 uur plaats in de Jamaicaanse hoofdstad Kingston bij de British High Commission, die de Britse regering vertegenwoordigt in Jamaica. Jamaica viert bijna zestig jaar onafhankelijkheid. Juist daarom is het belangrijk om tegen Groot-Brittannië te zeggen “dat ze het verkeerd hebben aangepakt door zichzelf te verrijken door slavernij en kolonialisme”, zegt medeorganisator Nora Blake in The Independent.

De coalitie heeft de bezwaren gemeld in een brief. “We zullen niet deelnemen aan uw platina jubileumviering”, staat volgens de Britse krant in de brief. Het leiderschap van Elizabeth en haar voorgangers heeft volgens hen “de grootste mensenrechtentragedie in de geschiedenis van de mensheid in stand gehouden”. Verder is in de brief te lezen dat Groot-Brittannië haar excuses moet aanbieden voor het slavernijverleden en met een compensatie moet komen.

Zestig redenen

De brief noemt in totaal zestig redenen hiervoor, wat slaat op de bijna zestig jaar dat Jamaica onafhankelijk is. De brief is ondertekend door mensen uit verschillende sectoren, waaronder de politiek, het bedrijfsleven en de kunstsector. Ook reggaeartiest Big Youth heeft de brief ondertekend.

Prins William en Catherine arriveerden zaterdag in Belize. In dat land zouden zij zondag een duurzame cacaoboerderij bezoeken in het dorp Indian Creek, maar bewoners daarvan protesteerden vrijdag tegen het bezoek. In een video is te zien dat mensen met borden zwaaien waarop teksten te zien zijn als “Prins William, verlaat ons land”. Het bezoek werd door inwoners gezien als “kolonialisme”, is op borden te lezen. Kensington Palace maakte na het protest bekend dat het dorpsbezoek werd geschrapt.