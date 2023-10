William en Catherine leren presteren onder druk

Prins William en prinses Catherine hebben donderdag een bezoek gebracht aan het Bisham Abbey National Sports Centre in de buurt van Londen. De prins en prinses gingen daar langs in het kader van World Mental Health Day, die op 10 oktober werd gevierd. In het centrum volgden de Britse royals een workshop die is bedoeld om geestelijk weerbaarder te zijn.

William en Catherine leerden bijvoorbeeld hoe ze beter met druk kunnen omgaan. Ze deden een oefening waarbij ze een bal door een soort korfbalnet moesten gooien. Ze werden hierbij gehinderd door externe factoren, zoals tijdsdruk en gejoel van toeschouwers.

Ook speelden de Britse prins en prinses een potje goalball. Dit is een paralympische sport waarbij de spelers oogkleppen of blinddoeken dragen en aan de hand van tastbare lijnen kunnen voelen waar op het veld ze zich bevinden. Daarnaast zit er een belletje in de bal waardoor de spelers kunnen horen waar deze zich bevindt.