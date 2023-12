William en Catherine met kinderen bij kerstconcert in Londen

De Britse prins William en zijn vrouw prinses Catherine hebben vrijdag met hun drie kinderen een kerstconcert in Westminster Abbey in Londen bezocht. Catherine organiseerde het kerstconcert, waarbij kerstliedjes worden gezongen en aandacht wordt gevraagd voor een speciaal thema, dit keer zorg voor kinderen in hun jongste jaren.

Op beelden die William en Catherine zelf op social media delen is te zien dat ook zoon George, dochter Charlotte en zoon Louis aanwezig waren. De prins en prinses van Wales liepen samen met hun kinderen de kerk in. Zij zongen mee met kerstliedjes en hielden net als andere aanwezigen een kaars vast. Louis blies op een moment de kaars van zijn zus Charlotte uit.

Het was voor de derde keer dat Catherine een kerstconcert organiseerde in Westminster Abbey. Op kerstavond wordt het kerstconcert uitgezonden op de Britse zender ITV.