William en Catherine met oudste kinderen op Wimbledon

Prins William en prinses Catherine hebben zondag hun oudste kinderen prins George en prinses Charlotte meegenomen naar de mannenfinale op het tennistoernooi van Wimbledon. Het is de tweede keer dat het gezin, zonder de jongste prins Louis, gezamenlijk naar de herenfinale gaat. Twee jaar geleden zaten de vier ook samen op de tribune.

William, Catherine, George en Charlotte zien net als twee jaar geleden de Spanjaard Carlos Alcaraz in actie. Hij neemt het op tegen de Italiaan Jannik Sinner.

De prinses van Wales is voor de tweede dag op rij op Wimbledon, waarvan ze sinds 2016 beschermvrouwe is. Zaterdag woonde ze ook de vrouwenfinale bij, wat haar een staande ovatie van het publiek opleverde. Het was de eerste keer dat de prinses bij de vrouwenfinale was sinds haar kankerdiagnose vorig jaar.

De koninklijke loge is zondag naast het gezin van prins William gevuld met meer royalty: ook de koning van Spanje, koning Felipe, is van de partij.