William en Catherine na twee jaar weer op rode loper

William en Catherine, de prins en prinses van Wales, verschenen woensdagavond voor het eerst in twee jaar op de rode loper. Het stel bezocht samen de jaarlijkse Royal Variety Performance in de Royal Albert Hall in Londen.

Het evenement wordt jaarlijks georganiseerd om geld in te zamelen voor de Royal Variety Charity, ter ondersteuning van mensen uit de entertainmentindustrie. Catherine kwam over de loper in een groene fluwelen jurk met een off-shoulderhalslijn. De Britse prins was gekleed in een zwarte smoking.

De presentatie werd verzorgd door komiek Jason Manford. Onder andere Jessie J, Laufey, de cast van Les Misérables en Paddington The Musical betraden het podium voor muzikale optredens.

Het gala wordt elk jaar traditiegetrouw bijgewoond door leden van de koninklijke familie. William en Catherine waren voor de zesde keer aanwezig bij het evenement.