William en Catherine naar Boston voor uitreiking klimaatprijs

Prins William en zijn vrouw Catherine bezoeken in december de Amerikaanse stad Boston. Het echtpaar reist daarheen voor de uitreiking van de door de prins bedachte Earthshot Prize, voor initiatieven die zich inzetten tegen klimaatverandering.

“In 2022 brengen we Earthshot naar de VS en zullen we de vijf winnaars hun prijs overhandigen”, zegt William in een video die woensdag op sociale media is gedeeld. In Boston brengen de prins en zijn echtgenote ook verschillende bezoeken die in het kader staan van klimaatverandering.

De Earthshot Prize werd vorig jaar in Londen voor het eerst uitgereikt aan vijf initiatieven. De prijs bestaat uit een bedrag van 1 miljoen pond. Het prijzengeld wordt verschaft door sponsors en rijke filantropen.