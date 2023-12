William en Catherine negeren vragen over royaltyboek

Prins William en zijn vrouw Catherine hebben donderdagavond niet gereageerd op vragen van een journalist over de rel rond het boek Endgame van Omid Scobie. Op sociale media gaan beelden rond van het moment.

De Nederlandse versie van het boek, Eindstrijd, is het middelpunt geworden van een rel. Daarin stonden namelijk de namen van de royals die zich zorgen zouden hebben gemaakt over de huidskleur van prins Archie, het zoontje van prins Harry en zijn vrouw Meghan. De namen stonden echter niet in het origineel. De Nederlandse boeken werden daarop uit de handel gehaald. De auteur stelde zelf dat hij in zijn boek geen naam had genoemd.

De prins en prinses van Wales werden bij aankomst bij de Royal Albert Hall gevraagd om een reactie. Zij waren daar aanwezig in verband met de Royal Variety Performance. In de video is te horen hoe de journalist van People roept of het paar een reactie kan geven over het boek van Scobie. Ook werd gevraagd of William en Catherine de show van Piers Morgan hadden gezien. De presentator had in zijn show Piers Morgan Uncensored de twee namen genoemd van mensen die opmerkingen over de huidskleur van prins Archie hadden gemaakt. Het zou gaan om koning Charles en prinses Catherine.