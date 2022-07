William en Catherine nemen hun hond mee naar polowedstrijd

Prins William en zijn vrouw Catherine hebben hun hondje Orla meegenomen naar een evenement. Het stel en de hond waren bij een polowedstrijd voor het goede doel, waar William zelf meedeed aan een potje polo.

William en Catherine kregen het hondje in 2020 van Catherines broertje James. Vlak daarna, in november dat jaar, overleed Lupo, de eerste hond van het stel.

De hertog van Cambridge haalde met de partij in Windsor geld op voor tien goede doelen die hij en zijn vrouw Catherine steunen. Naast dat er geld opgehaald wordt met de polowedstrijd, hoopt de organisatie met de partij ook meer bewustzijn voor de goede doelen te genereren. De liefdadigheidsinstellingen die met de wedstrijd worden gesteund zijn onder meer The Foundling Museum, The Welsh Rugby Charitable Trust, London’s Air Ambulance, Mountain Rescue England and Wales en East Anglia Children’s Hospice.

De wedstrijd vindt plaats op het terrein van de Guards Polo Club in Windsor. Prins Philip, de opa van William, was sinds de oprichting van de vereniging op 25 januari 1955 tot aan zijn dood in april vorig jaar voorzitter van de Guards Polo Club. Koningin Elizabeth is beschermvrouwe van de organisatie.