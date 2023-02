William en Catherine nemen kijkje bij therapietuinen in Wales

Prins William en zijn vrouw prinses Catherine hebben dinsdag een verslavingskliniek vlakbij de plaats Pontyclun in Wales bezocht. Het echtpaar had daarbij bijzondere aandacht voor de nieuwe therapietuinen die met steun van de Royal Foundation van het koppel worden aangelegd.

De prins en prinses van Wales zagen de plek waar de eerste tuintjes komen en kregen meer te horen over de plannen van het Brynawel Rehabilitation Centre. Cliënten, en mensen uit de buurt die ook worstelen met mentale problemen, kunnen er gewassen verbouwen. De organisatie van William en Catherine werkte voor het project samen met Life at No. 27, een instelling die zich inzet voor een betere mentale gezondheid door middel van tuinieren.

Life at No. 27 is erg dankbaar voor de steun van de prins en de prinses. Die is heel belangrijk omdat het meer “bekendheid” geeft aan het werk dat de instelling doet, zei oprichter Annabelle Padwick.

William en Catherine bezoeken dinsdag in Wales ook nog een sportschool en de luchtambulance.