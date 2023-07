William en Catherine nemen kinderen mee naar vliegshow

Prins William, prinses Catherine en hun drie kinderen hebben vrijdag een onaangekondigd bezoek gebracht aan de Royal International Air Tattoo, de grootste militaire vliegshow ter wereld. In Fairford, in het graafschap Gloucestershire, trotseerde het gezin de stromende regen om een kijkje te nemen bij een van de vele vliegtuigen.

De eerste halte was een enorm C-17 transportvliegtuig. Het toestel werd in september gebruikt om de kist van de overleden koningin Elizabeth van Schotland naar Londen te vliegen voor de begrafenis van de vorstin. Prins George mocht de laadklep gedeeltelijk omhoog brengen.

Later mocht de oudste zoon van William en Catherine plaatsnemen in de cockpit van een vliegtuig. Volgens Britse media leek de prins gefascineerd door alles wat er te zien was.

De inmiddels 9-jarige George werd al eens eerder door zijn ouders meegenomen naar het evenement, dat jaarlijks zo’n 180.000 bezoekers trekt. In 2016, net voor zijn derde verjaardag, droeg hij gehoorbeschermers toen zijn vader hem aan boord van een toestel van de luchtmacht zette.