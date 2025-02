William en Catherine niet bij BAFTA-filmceremonie

Prins William en prinses Catherine slaan komend weekeinde de uitreiking van de BAFTA’s, de belangrijkste Britse filmprijzen, over. Volgens The Times-royaltyverslaggever Kate Mansey valt de ceremonie samen met het eerste weekend van de schoolvakantie van prins George, prinses Charlotte en prins Louis.

Fans hoopten dat William en Catherine zich dit jaar weer zouden laten zien op de rode loper. Vorig jaar moest de prinses afhaken om gezondheidsredenen en kwam William, die voorzitter van de British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) is, alleen naar de uitreiking.

Het is onduidelijk of het gezin van William en Catherine op vakantie gaat.