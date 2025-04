William en Catherine ontbreken weer bij paasdienst met familie

Prins William en prinses Catherine waren dit jaar weer niet bij de jaarlijkse paasdienst in de St George’s Chapel in Windsor Castle, waar een groot deel van de familie wel was. Het paar is met kinderen George, Charlotte en Louis in hun vakantiehuis in Norfolk.

William en Catherine waren er vorig jaar niet bij omdat de prinses toen werd behandeld aan kanker. Inmiddels is zij kankervrij.

Een groot deel van de Britse koninklijke familie vierde Pasen zondag wel in de St. George’s Chapel. Onder anderen koning Charles, koningin Camilla, prinses Anne, prins Edward en prins Andrew waren er.

Met Kerstmis bleef Andrew nog weg van de familiebijeenkomst op landgoed Sandringham. De reputatie van Andrew is al jaren beschadigd, sinds hij in verband werd gebracht met vermeend seksueel misbruik en een schandaal rondom een vermeende Chinese spion.