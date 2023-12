William en Catherine ontmoeten Cher bij Royal Variety Performance

Prins William en prinses Catherine hebben genoten van de Royal Variety Performance. In een video op sociale media kijkt het paar terug op de gala-avond in de Royal Albert Hall in Londen.

“Wat een show! Hartelijk dank aan alle artiesten en iedereen achter de schermen voor het mogelijk maken van de Royal Variety Performance”, schrijft het paar. In de video zijn beelden van optredens te zien en ook is te zien hoe het paar na afloop verschillende artiesten ontmoet, onder wie Cher en Hannah Waddingham. Zij behoorden tot de sterren die donderdagavond op het podium stonden.

“De vreugde die deze avond met zich meebrengt, herinnert ons eraan waarom de voortdurende steun aan de kunst- en entertainmentindustrie zo belangrijk is”, besluiten William en Catherine.