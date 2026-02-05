William en Catherine ontmoeten eerste vrouwelijke aartsbisschop

Prins William en prinses Catherine hebben donderdag de eerste vrouwelijke aartsbisschop van Canterbury ontmoet. Dit gebeurde een dag nadat Sarah Mullally, die vorige week werd geïnstalleerd als opvolger van Justin Welby, de eed aflegde bij koning Charles.

De prins en prinses van Wales ontmoetten Mullally op Lambeth Palace, de officiële residentie van de aartsbisschop van Canterbury. Volgens het tijdschrift Hello! duurde het bezoek een halfuur. William vroeg de aartsbisschop hoe het met haar ging en of ze al een beetje was geland op haar nieuwe plek. Mullally was voorheen bisschop van Londen. Catherine sprak met name over de tuinen van het paleis als plek voor zelfreflectie en om tot rust te komen. Op Instagram is te zien dat William en Catherine allebei het gastenboek hebben getekend.

Op donderdag heette William verder nog de Aga Khan welkom op Kensington Palace. Dit is de spirituele leider van de Nizari Ismaili-moslims, die onderdeel zijn van de sjiitische islam.