William en Catherine ontvangen Jordaanse kroonprins en -prinses

William en Catherine, de prins en prinses van Wales, hebben woensdag de Jordaanse kroonprins Hoessein en kroonprinses Rajwa ontvangen. Het paar werd welkom geheten op Windsor Castle.

Op het officiële Instagram-account van William en Catherine zijn beelden gedeeld van de ontvangst. Te zien is hoe beide paren poseren voor de aanwezige journalisten en door de gangen van het kasteel lopen. De prins en prinses van Wales vonden het “een genoegen” om hun Jordaanse collega’s te ontvangen, zo is onder de video te lezen.

De Britse koninklijke familie onderhoudt een goede band met koning Abdullah en zijn familie. In 2023 waren William en Catherine bij het huwelijk van kroonprins Hoessein en kroonprinses Rajwa in Jordanië.