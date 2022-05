William en Catherine op laatste tuinfeest van dit jaar

Prins William en zijn vrouw Catherine waren woensdag aanwezig bij het laatste tuinfeest bij Buckingham Palace van dit jaar. De 96-jarige Elizabeth moest verstek laten gaan, naar verluidt omdat zij niet fit genoeg is om de feesten bij te wonen. Ook prins Edward, zijn vrouw Sophie en prinses Beatrice waren aanwezig.

In totaal waren er woensdag zo’n 8.000 mensen op Buckingham Palace. De feesten worden jaarlijks georganiseerd om mensen te bedanken die iets hebben betekend voor hun gemeenschap, meestal vanuit een liefdadigheidsinstelling. Zo sprak Catherine met Manfred Goldberg, een overlever van de Holocaust.

Dit jaar waren de tuinfeesten op 11, 18 en 25 mei. Het was de eerste keer sinds 2019 dat er weer een groot feest plaatsvond in de tuin van Buckingham Palace. Vanwege de coronacrisis gingen de partijen de afgelopen twee jaar niet door. Bij de eerdere feesten dit jaar waren ook onder anderen prins Charles en zijn vrouw Camilla uitgenodigd.

De koningin geeft ook altijd een tuinfeest bij The Palace of Holyroodhouse in Schotland. Dat is dit jaar op 29 juni. Ook daar is de koningin niet aanwezig. Ze kampt al enige tijd met gezondheidsklachten. Zo kreeg ze begin dit jaar corona en is ze niet meer zo mobiel als voorheen.