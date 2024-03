William en Catherine op vakantie voor Pasen

De Britse prinses Catherine is met haar man en haar kinderen op vakantie in Norfolk. Volgens entertainmentwebsite Entertainment Tonight vloog het gezin maandag per helikopter naar het landhuis Sandringham House voor hun paasvakantie. De prins en prinses van Wales zijn dit jaar daarom niet aanwezig bij de paasdienst in St George’s Chapel.

Vrijdag maakte de 42-jarige Catherine bekend dat ze kanker heeft. Het nieuws kwam na een periode vol speculatie over haar gezondheid, omdat ze in januari een buikoperatie onderging en al lang niet in het openbaar was verschenen.