William en Catherine pakken dozen in voor gevluchte Oekraïners

Prins William en zijn vrouw Catherine zijn woensdag langsgegaan bij het Ukrainian Cultural Centre in Londen. In het centrum worden onder meer spullen verzameld om naar Oekraïense vluchtelingen te sturen. Zelf pakte het echtpaar ook enkele dozen in.

De hertog en hertogin van Cambridge hoorden op het centrum onder meer over hoe gevluchte Oekraïners in het Verenigd Koninkrijk en andere Europese landen worden geholpen. Sinds de inval van Rusland worden er veel spullen gedoneerd, vertelden medewerkers.

William en Catherine wilden de vrijwilligers van het centrum persoonlijk bedanken voor hun inzet. Het koppel had daarom zelfgemaakte brownies en mueslirepen meegenomen.