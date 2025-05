William en Catherine populairste Britse royals

De Britse prins William en prinses Catherine zijn de populairste leden van de Britse koninklijke familie. Dat blijkt uit een peiling die het Britse marktonderzoeksbureau YouGov woensdag heeft gedeeld.

De prins van Wales is als populairste uit de bus gekomen. Driekwart van de Britten heeft een positieve mening over William. De prinses van Wales volgt op de tweede plaats, met 72 procent die positief over haar denkt. De top drie wordt niet gecompleteerd door koning Charles of koningin Camilla, maar door prinses Anne. Over haar is 69 procent van de Britten positief.

Charles volgt na zijn jongere zus op de vierde plaats, met 61 procent. Camilla staat een stuk lager op de lijst. Iets minder dan de helft van de mensen in het Verenigd Koninkrijk denkt positief over haar. Prins Harry (27 procent) en zijn vrouw Meghan (20 procent) behoren tot de minst populaire Britse royals, prins Andrew bungelt met 5 procent helemaal onderaan.

YouGov meldt dat de populariteit van Meghan nooit eerder zo laag was. Het onderzoeksbureau begon met het meten daarvan in 2017. Ook blijkt dat oudere inwoners van het Verenigd Koninkrijk over het algemeen een positiever beeld hebben van de royals dan jongeren. Bij Harry en Meghan is dat juist andersom.