William en Catherine praten op BBC over mentale gezondheid

Prins William en zijn vrouw Catherine hebben maandag een bezoek gebracht aan de studio van het radioprogramma Newsbeat op BBC Radio 1. Dat deden de twee in het kader van World Mental Health Day, die elk jaar plaatsvindt op 10 oktober. Wereldwijd wordt op deze dag aandacht besteed aan psychische gezondheid.

Voor een speciale uitzending van Newsbeat ging het paar met verschillende betrokkenen en experts in gesprek over jongeren en mentale gezondheid. Zo schoven een onderwijs- en kinderpsycholoog, een muziektherapeut en iemand met schizofrenie aan. Het ging onder meer over de uitdagingen waar jonge mensen mee geconfronteerd worden als het gaat om geestelijk welzijn.

Redacteur Danielle Dyer was heel blij met de komst van William en Catherine. “We weten dat geestelijke gezondheid erg belangrijk is voor onze luisteraars en we weten ook dat wanneer ze het moeilijk hebben, ze zich vaak tot hun vrienden wenden. Newsbeat gaat niet alleen over het leveren van het nieuws, we zijn hier ook om een vriend te zijn, en een plek waar onze luisteraars ondersteuning en advies kunnen vinden wanneer ze die nodig hebben”, zei ze.

De uitzending met William en Catherine wordt dinsdag twee keer uitgezonden op BBC Radio 1, om 12.45 en 17.45 uur (lokale tijd) en is te beluisteren op BBC Sounds.