William en Catherine richten netwerk voor suïcidepreventie op

De stichting van prins William en prinses Catherine heeft vrijdag een nationaal netwerk voor het voorkomen van suïcide gelanceerd. Het National Suicide Prevention Network wil proberen meer inzicht te krijgen in de oorzaken van zelfmoord en steun bieden aan getroffenen, meldt de Royal Foundation van de prins en prinses van Wales.

In een verklaring zegt William dat het streven is om met “een gedurfd, nationaal antwoord te komen op de hartverscheurende en vermijdbare tragedie van zelfmoord”. De stichting van William en Catherine steunt het netwerk met meer dan een miljoen pond aan financiering.

Vier grote liefdadigheidsinstellingen uit Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales zijn als oprichters aangesloten bij het netwerk. Professor Ann John, een expert op het gebied van de preventie van zelfmoord en zelfbeschadiging, is aangesteld als voorzitter.