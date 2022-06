William en Catherine schilderen met kinderen in kinderhospice

Prins William en zijn vrouw Catherine hebben donderdag met kinderen geschilderd in een vestiging van de East Anglia’s Children’s Hospices (EACH) in Milton. EACH, waar Catherine dit jaar tien jaar koninklijke beschermvrouwe van is, biedt steun en zorg aan kinderen en jongvolwassenen met levensbedreigende aandoeningen en hun ouders. In een video, die is gedeeld op de Twitterpagina van de hertog en hertogin van Cambridge, is onder meer te zien dat Catherine haar hand door een meisje laat beschilderen.

William lijkt een tekening te hebben gemaakt met een van de kinderen. Ook is in de video te zien dat het stel in gesprek is gegaan met medewerkers. “We zijn weer langs @EACH_hospices geweest”, schrijft het duo bij de video. “We worden altijd herinnerd aan de inspirerende veerkracht van de kinderen hier, de kracht van hun families en de onveranderde steun van medewerkers. Het was heerlijk om deze #ChildrensHospiceWeek mee te mogen doen met activiteiten en wat tijd met jullie allemaal door te brengen.”

Diezelfde dag bezochten de kleinzoon van koningin Elizabeth en zijn vrouw Jimmy’s Cambridge, dat opvang en steun verleent aan daklozen. “Een decennium verder…!” schrijft het stel op Twitter, bij foto’s waarop zij poseren met medewerkers van de organisatie. “Tien jaar na ons laatste bezoek blijft @Jimmyscambridge haar ongelofelijke werk verrichten in het ondersteunen van daklozen door het bieden van mentale gezondheidszorg.” Ook prijzen ze de workshops en opvang die worden geboden.