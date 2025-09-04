William en Catherine schuilen met schoolkinderen onder paraplu’s

De Britse prins William en prinses Catherine kregen donderdag te maken met een onverwachte regenbui tijdens hun bezoek aan het Natural History Museum in Londen. De twee schuilden samen met een groep schoolkinderen voor de bui en deelden de paraplu’s. Dit werkbezoek is hun eerste na de zomervakantie.

De prins en prinses bezochten het museum om de vernieuwde tuinen te bekijken. Ze werden verwelkomd door museumdirecteur Doug Gurr en kregen een rondleiding door de tuinen. Later voegden zij zich bij een klas schoolkinderen die de tuin als buitenlokaal gebruikte.

De tuinen fungeren als een levend laboratorium waar bezoekers en wetenschappers de wilde dieren en planten die leven in het centrum van Londen kunnen observeren. Catherine is sinds 2013 beschermvrouwe van het Natural History Museum.