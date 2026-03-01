William en Catherine spreken Welsh in video voor St. David’s Day

William en Catherine wensen de inwoners van Wales een fijne St. David’s Day. De prins en prinses van Wales doen dat zondag in een videoboodschap waarin zij de Welsh toespreken in het Welsh, de taal van Wales.

In de video spreken de Britse troonopvolgers om de beurt een zin uit in het Welsh. Catherine zegt onder meer dat Wales hen “zeer na aan het hart” ligt en dat ze uitkijken naar elk bezoek. William noemt het “een prachtig land met een rijke geschiedenis en geweldige mensen”.

Ze dragen allebei een speldje van een narcis, een traditioneel symbool van St. David’s Day. De feestdag wordt elk jaar gevierd op 1 maart en is een nationale viering van de Welshe cultuur, taal en identiteit. Er worden onder meer parades gehouden.