William en Catherine staan achter verklaring Charles over Andrew

Prins William en prinses Catherine staan achter de verklaring die koning Charles eerder op donderdag deelde. Dat meldden Britse media. Charles zei: “Het recht moet zijn beloop hebben”, in reactie op de arrestatie van zijn jongere broer Andrew Mountbatten-Windsor eerder op de dag.

De Britse koning zei in een schriftelijke verklaring “met grote bezorgdheid” kennis te hebben genomen van het nieuws over de aanhouding van Andrew. “Wat nu volgt, is het volledige, eerlijke en juiste proces waarmee deze kwestie op de juiste manier en door de juiste autoriteiten wordt onderzocht”, zei hij verder. Charles en zijn familie gaan ondertussen door met hun “plicht en dienstbaarheid” aan het Britse volk. Zo bracht koningin Camilla donderdagmiddag ‘gewoon’ een bezoek aan een concertzaal in Londen waar zij al ruim twintig jaar beschermvrouwe van is.

De voormalige prins Andrew, die donderdag zijn 66e verjaardag vierde, werd aangehouden op verdenking van mogelijk ambtsmisbruik. Koning Charles was volgens Britse media voorafgaand aan de aanhouding van Andrew niet geïnformeerd.