William en Catherine staan stil bij doden halloweenfeest Seoul

Prins William en zijn vrouw Catherine staan op social media stil bij de tientallen mensen die zaterdagavond zijn omgekomen bij halloweenfestiviteiten in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Nadat er paniek ontstond in de menigte die zich had verzameld in het uitgaansdistrict Itaewon overleden 153 mensen. Nog eens tientallen anderen raakten gewond.

“Catherine en ik sturen al onze liefde en gebeden naar de ouders, families en dierbaren van degenen die gisteravond tragisch zijn omgekomen in Seoul”, schrijft de prins van Wales op social media.

De brandweer meldt dat de meerderheid van de slachtoffers tieners en jonge twintigers zijn. Het gaat om een van de ergste ongevallen in Zuid-Korea in jaren. De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol kondigde zondag een periode van nationale rouw aan.