William en Catherine staan stil bij May Day

De Britse prins William en prinses Catherine vieren donderdagochtend May Day. Deze Europese dag, vaak gevierd op 1 mei, markeert het begin van de zomer.

“Vrolijke May Day”, schrijven de prins en prinses van Wales bij een video op Instagram. In het filmpje is een aantal planten en stromend water te zien. Aan het einde verschijnt de tekst “moeder natuur” in beeld.

William en Catherine hebben de afgelopen dagen veel tijd in de natuur doorgebracht. Het kroonprinselijk paar bracht een bezoek aan de Schotse eilanden Iona en Mull. Ze wandelden onder meer samen door het bos.