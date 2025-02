William en Catherine staan stil bij Valentijnsdag

Prins William en zijn vrouw prinses Catherine hebben vrijdag stilgestaan bij Valentijnsdag. Het koppel deelde op hun socialemediakanalen een foto van hen samen met in het bijschrift slechts een emoji van een rood hartje.

Op de foto geeft de prins van Wales zijn vrouw een kus op de wang en houdt hij haar handen vast. Het beeld is afkomstig uit de video die Catherine in september deelde. In die video maakte Catherine bekend dat haar chemotherapie was afgerond.

Het stel heeft een uitdagend jaar achter de rug, nadat Catherine de diagnose kanker had gekregen. De prinses van Wales maakte eerder dit jaar bekend dat haar ziekte in remissie is. Ze heeft haar werk de afgelopen tijd geleidelijk weer opgepakt.