William en Catherine: steekpartijen Canada zijn hartverscheurend

William en Catherine leven mee met de slachtoffers van de dodelijke steekpartijen van afgelopen weekend in Canada. In een bericht op Instagram noemen de Britse prins en zijn vrouw de gebeurtenissen onder meer “hartverscheurend”.

“De aanvallen op James Smith Cree Nation en Weldon, Saskatchewan zijn echt hartverscheurend” schrijft William. “Onze gedachten en gebeden zijn bij de slachtoffers van deze gruwelijke daden en iedereen die dierbaren heeft verloren. Catherine en ik wensen de mensen van Canada het allerbeste toe. W.”

Afgelopen zondag kwamen tien mensen om het leven bij steekpartijen op het platteland van de Canadese provincie Saskatchewan. Achttien anderen raakten gewond. Dinsdag werd bekend dat een van de twee verdachten van de steekpartijen inmiddels dood is aangetroffen. Hij is mogelijk vermoord door de andere verdachte in de zaak: zijn 30-jarige broer. Die is nog spoorloos.