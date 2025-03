William en Catherine steunen rugbyspelers bij Wales – Engeland

Prins William en prinses Catherine woonden zaterdag de Six Nations-wedstrijd tussen Wales en Engeland bij in het Principality Stadium in Cardiff. Voorafgaand aan de wedstrijd ontmoetten ze gewonde spelers die worden ondersteund door de Welsh Rugby Charitable Trust (WRU) en openden ze officieel de Sir Tasker Watkins Suite, een speciale ruimte voor spelers en hun families. Na de wedstrijd deelde het koninklijke paar foto’s op hun Instagram-account om beide teams te bedanken voor een spannende ontmoeting.

Op de foto’s is te zien dat ze gesprekken voeren met verschillende spelers. Ze spraken over hun ervaringen en de steun die ze ontvangen. William is al lange tijd betrokken bij de organisatie als beschermheer en benadrukte het belang van de zorg voor voormalige spelers. “Een genoegen om spelers te ontmoeten die worden gesteund door de Welsh Rugby Charitable Trust voorafgaand aan de wedstrijd van vandaag in Cardiff”, staat bij het Instagram-verhaal.

Tijdens de wedstrijd stonden William en Catherine tegenover elkaar in een sportieve rivaliteit: William steunde Wales als beschermheer van de Welsh Rugby Union, terwijl Catherine Engeland aanmoedigde als beschermvrouwe van de Rugby Football Union (RFU).