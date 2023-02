William en Catherine steunen therapeutische tuin in Wales

The Royal Foundation van de Britse prins William en zijn vrouw Catherine gaat een samenwerking aan met de organisatie Life at No. 27, die zich in Wales inzet voor een betere mentale gezondheid door middel van tuinieren.

Bij wijze van proef helpt de Foundation met het inrichten van een tuin in het Brynawel Rehabilitation Centre, vlak bij de stad Pontyclun. In de tuin kunnen mensen die in het centrum worden behandeld voor een verslaving op hun eigen stukje grond leren gewassen te verbouwen.

De tuintjes bij de kliniek zullen niet alleen toegankelijk zijn voor cliënten, maar ook voor bewoners uit de regio die worstelen met hun mentale gezondheid. Ook mensen met weinig zelfvertrouwen of een gevoel van eenzaamheid mogen komen tuinieren om zo hun geestelijke welzijn te versterken.

Het project moet de komende maanden vorm krijgen.