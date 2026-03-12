William en Catherine tappen bier tijdens bezoek aan brouwerij

Prins William en prinses Catherine hebben donderdag in Londen een bezoek gebracht aan de zogeheten Bermondsey Beer Mile, waar zo’n twintig brouwerijen en bars zitten. De prins en prinses van Wales stapten onder meer naar binnen bij de Southwark Brewing Company, waar ze een biertje tapten en een aantal soorten proefden.

Het paar kreeg een inkijkje in het brouwproces en Catherine mocht ook in een brouwketel roeren. William en Catherine bezochten ook Fabal Beerhall, een onafhankelijke brouwer die uitsluitend Britse ingrediënten gebruikt.

De prins en prinses van Wales brachten eerder op de dag een vooraf onaangekondigd bezoek aan Borough Market in Londen. Het stel bracht onder meer tijd door bij een kaasstalletje en een koffiewinkel. Ze werden ook even aan het werk gezet bij zoetighedenwinkel Humble Crumble.