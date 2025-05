William en Catherine: VE-day is krachtige herinnering aan moed

De Britse prins William en prinses Catherine hebben het bijwonen van de herdenkingsdienst voor tachtig jaar vrijheid als “een krachtige herinnering aan de moed, opoffering en veerkracht van degenen die hebben gediend” ervaren. Het kroonprinselijk paar schrijft dat in een bericht op sociale media.

“Het was een eer om bij dit historische moment stil te staan en samen met veteranen en families onze dankbaarheid te tonen”, aldus de prins en prinses van Wales. Bij de herdenkingsdienst waren ook onder anderen koning Charles, koningin Camilla, prinses Anne en prins Edward aanwezig.

De dienst vond plaats in Westminster Abbey. In het Verenigd Koninkrijk is VE-day de Britse versie van Bevrijdingsdag.