William en Catherine veranderen titels op sociale media

De Britse prins William en zijn vrouw Catherine hebben hun titels op sociale media aangepast. Koning Charles benoemde zijn zoon vrijdag tot prins van Wales. Catherine is daarmee automatisch de prinses van Wales geworden. Het koppel is nu te vinden onder de naam The Prince and Princess of Wales.

Charles droeg de titel van prins van Wales zelf, voor hij koning werd door het overlijden van zijn moeder Elizabeth. Zijn vrouw Camilla droeg nooit de titel van prinses van Wales. Dat deed ze uit respect voor prinses Diana, de overleden ex-vrouw van Charles. Die droeg de titel namelijk wel.

William is naast prins van Wales ook hertog van Cambridge, hertog van Cornwall, graaf van Chester en hertog van Rothesay. Zijn vrouw Catherine draagt daarvan nu de vrouwelijke titels. Koning Charles werd zelf prins van Wales toen hij 9 jaar was.