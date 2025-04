William en Catherine vieren huwelijksdag in Schotland

Prins William en prinses Catherine hebben dinsdag op hun huwelijksdag gewoon gewerkt. De prins en prinses van Wales waren op het Schotse eiland Mull om de lokale gemeenschap te bezoeken.

Het koppel begon de tour langs het eiland in de plaats Tobermory. Ze gingen langs bij een gemeenschapscentrum en wandelden later over een markt waar ze met kraamhouders spraken en op de foto gingen met plaatselijke bewoners. William en Catherine blikten aan het einde van de middag tevreden terug op het bezoek. “Enorm bedankt aan de lokale gemeenschap voor het warme onthaal en een schitterende middag in Tobermory”, schreven de prins en prinses op hun Instagrampagina.

Volgens Britse media, waaronder de BBC, verblijft het stel na hun officiële verplichtingen in een huisje op Mull. Tijdens het tweedaagse bezoek gaan zij ook langs het eiland Iona. Het bezoek is bedoeld om aandacht te vragen voor het belang van gemeenschap en natuurbescherming.

William en Catherine trouwden op 29 april 2011 in Westminster Abbey. Het stel heeft drie kinderen: George, Charlotte en Louis.