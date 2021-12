William en Catherine vieren kerstdagen met de familie Middleton

Prins William en zijn vrouw Catherine brengen de kerst door in Norfolk. Ze brengen de feestdagen door met de familie van Catherine, zo bevestigt het Britse koninklijk huis aan verschillende Britse media.

Het is niet duidelijk of het stel voor vertrek naar Norfolk ook nog een bezoekje brengt aan Williams oma, koningin Elizabeth. De 95-jarige Elizabeth brengt de kerstdagen sowieso niet alleen door: ze krijgt bezoek van haar zoon prins Charles en zijn vrouw Camilla.

Eerder werd duidelijk dat Elizabeth met Kerstmis niet naar haar landgoed Sandringham afreist, zoals ze dat traditiegetrouw ieder jaar doet. De vorstin blijft vanwege de snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus op Windsor Castle en zal daar haar familie ontvangen. Haar dochter prinses Anne zal vermoedelijk niet van de partij zijn. Haar man Timothy Laurence testte positief op het coronavirus, waarna de prinses thuis in quarantaine is gegaan. Wie er nog meer kerst zullen vieren met de Queen is nog niet duidelijk.

Vorig jaar koos Elizabeth er ook al voor op Windsor te blijven en samen met haar echtgenoot prins Philip rustig de feestdagen door te brengen. Het wordt voor haar dit jaar de eerste Kerstmis zonder Philip, die dit jaar in april overleed.