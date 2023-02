William en Catherine voor het eerst in drie jaar bij BAFTA’s

Prins William en zijn vrouw Catherine zijn op 19 februari weer aanwezig bij de uitreiking van de BAFTA’s, de belangrijkste Britse filmprijzen. Het is voor het eerst sinds 2020 dat de prins en prinses van Wales weer bij de uitreiking zijn.

William ging in 2021 niet naar de uitreiking vanwege de dood van zijn opa prins Philip. Ook vorig jaar waren William en Catherine niet van de partij. Toen werd een te volle agenda als reden opgegeven.

De awardceremonie vindt op 19 februari plaats in de Royal Festival Hall in Londen. William, die al sinds 2010 president is van de British Academy of Film and Television Arts, zal samen met Catherine naar de ceremonie kijken. Ook zullen zij de winnaars en de genomineerden voor de Rising Star Award ontmoeten.

De Duitse oorlogsfilm All Quiet on the Western Front, ook bekend als Im Westen nichts Neues, is de grootste kanshebber bij de komende uitreiking van de filmprijzen. De Netflix-film behaalde liefst veertien nominaties. Andere films die grossieren in nominaties zijn The Banshees of Inisherin en Everything Everywhere All At Once met beide tien kansen en Elvis met negen nominaties.