William en Catherine voor het eerst met nieuwe titels in Wales

De Britse prins William en zijn vrouw Catherine hebben dinsdag voor het eerst een bezoek gebracht aan Wales sinds zij de titels prins en prinses van Wales dragen. Het paar kreeg een warm welkom op het eiland Anglesey, waar ze hebben gewoond, en in de stad Swansea.

Het paar deelde via Instagram enkele foto’s van het bezoek aan onder meer de stad Holyhead. “Diolch Anglesey!” (Bedankt, Anglesey), beginnen de prins en prinses van Wales hun bericht. “Wat een welkom, het is geweldig om terug te zijn.”

William en Catherine spraken onder meer met vrijwilligers van de Royal National Lifeboat Institution (RNLI). “Het was geweldig om te praten met mensen uit de lokale gemeenschap en deze dappere vrijwilligers van de RNLI te ontmoeten die helpen de kust van Noord-Wales veilig te houden.” Tijdens het bezoek gingen de prins en prinses ook naar een nabijgelegen café en ontmoetten zij enkele lokale ondernemers.

Knuffel

In Swansea werd Catherine verwelkomd door de 2-jarige Charlotte, die gekleed was in traditionele Welshe kledij. Het meisje overhandigde de prinses bloemen en kreeg vervolgens een dikke knuffel van haar. In de stad brachten William en Catherine onder meer een bezoek aan de St. Thomas Church.

Koning Charles droeg de titel prins van Wales over aan zijn zoon William na het overlijden van koningin Elizabeth. Catherine is daarmee automatisch de prinses van Wales geworden.