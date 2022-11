William en Catherine weer samen op werkbezoek

William en Catherine hebben donderdag samen een werkbezoek gebracht aan Scarborough. De prins en prinses van Wales waren voor het eerst sinds drie weken weer eens samen op stap, nadat ze tijdens de vakantie tijd met hun kinderen hadden doorgebracht.

De Britse troonopvolger en zijn vrouw lanceerden in de Engelse stad een donatiecampagne om de mentale gezondheid van jongeren te ondersteunen. Ze ontmoetten daar vertegenwoordigers van lokale organisaties waarvoor in totaal 345.000 pond (ruim 395.000 euro) is opgehaald. William hield ook een toespraak waarin hij benadrukte hoe belangrijk het is als mensen elkaar helpen en samenkomen. “Ik hoop dat dit ook in de rest van het land kan worden gedaan”.

“De jongeren die we vandaag hebben mogen ontmoeten, zullen een sleutelrol vervullen bij het zorgen dat de donaties bij de juiste mensen terechtkomen”, schreven William en Catherine na afloop van het bezoek op Instagram. “Zij zullen nu en in de toekomst het verschil maken in de gemeenschappen van Scarborough.”