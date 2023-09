William en Catherine wél naar WK rugby in Frankrijk

Prins William en prinses Catherine reizen komende week af naar Frankrijk. Volgens Britse media wonen de twee zaterdag en zondag twee wedstrijden op het WK rugby voor mannen bij. Het nieuws komt kort nadat William kritiek kreeg omdat hij de finale van het WK voetbal voor vrouwen had overgeslagen.

De prins van Wales, beschermheer van de Engelse rugbybond, is zaterdag bij de wedstrijd tussen Engeland en Argentinië in Marseille. Zijn vrouw, die beschermvrouw is van de Welshe bond, is een dag later in Bordeaux voor het duel tussen Wales en Fiji.

William bood vorige maand zijn excuses aan dat hij niet naar de WK-finale van de Engelse voetbalsters in Australië kon zijn. “Het spijt ons dat we er niet persoonlijk bij kunnen zijn, maar we zijn zo trots op wat jullie hebben bereikt en de miljoenen die jullie hier en over de hele wereld hebben geïnspireerd”, zei William. Engeland zag de wereldtitel echter naar Spanje gaan.