William en Catherine wensen Engelse voetbalsters succes

De Britse prins William en zijn vrouw Catherine hebben de Engelse voetbalvrouwen succes gewenst met de knock-outfase van het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Het Engelse team van de Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman was dinsdag met 6-1 te sterk voor China en plaatste zich als groepswinnaar voor de achtste finales.

Maandag spelen de Engelsen tegen Nigeria. “We moedigen jullie allemaal aan”, schreven William en Catherine op hun officiële account op X (voorheen Twitter) aan de Lionesses, zoals de bijnaam van het Engelse team luidt. “Veel succes tijdens de knock-outfase.”

William is voorzitter van de Britse voetbalbond FA en is in die rol regelmatig aanwezig bij wedstrijden van Engelse nationale elftallen. In juni bracht de zoon van koning Charles nog een verrassingsbezoek aan het trainingskamp van de Engelse voetbalsters. Toen reikte hij ook een koninklijke onderscheiding uit aan bondscoach Wiegman.