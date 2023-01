William en Catherine wensen politicus Wales sterkte met verlies

Prins William en prinses Catherine wensen Mark Drakeford, de First Minister of Wales, sterkte met het plotselinge overlijden van zijn vrouw. Claire Drakeford overleed onverwachts op 66-jarige leeftijd, zo maakte de regering van Wales zaterdag bekend.

“We sturen onze gedachten en gebeden naar Mark Drakeford en zijn familie”, schrijven William en Catherine in een bericht op sociale media. Mark en Claire Drakeford trouwden in 1977 en kregen samen drie kinderen.

De regering van Wales maakte eerder het overlijden van Claire Drakeford bekend. “Het is met diepe droefheid dat we het plotselinge overlijden van Clare Drakeford bevestigen”, luidde het statement. “De gedachten van iedereen in de regering van Wales zijn op dit moment bij de familie en we hopen dat hun privacy wordt gerespecteerd.”