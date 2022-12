William en Catherine zien klimaatbestendige kustlijn Boston

Prins William en zijn vrouw Catherine hebben een wandeling gemaakt langs de kustlijn van Boston om te horen over innovatieve oplossingen om de stad aan de oostkust van de Verenigde Staten te beschermen tegen klimaatverandering.

De wijk East Boston grenst grotendeels aan de Atlantische Oceaan en krijgt als gevolg van de opwarming van de aarde te maken met een stijgende zeespiegel. De gemeenschap heeft verschillende projecten opgezet om de kustlijn klimaatbestendig te maken. Inwoners vertelden William en Catherine over hun ervaringen met de kwetsbaarheid van de wijk en de steeds vaker voorkomende overstromingen en stormvloeden. Ook kregen ze uitleg over projecten die de risico’s van klimaatverandering zoveel mogelijk kunnen beperken.

De prins en prinses van Wales zijn sinds woensdag in Boston. Eerder gingen ze al langs bij de organisatie Greentown Labs om van verschillende start-ups te horen over groene technologieën die zij hebben ontwikkeld. Vrijdagavond wordt de door William in het leven geroepen Earthshot Prize uitgereikt. Hij bedacht de prijs met als doel het herstel van de planeet te stimuleren. Iedereen mag ideeën aandragen, van wetenschappers tot activisten en overheden tot bedrijven. Dit jaar maken ook twee Nederlandse initiatieven kans op de milieuprijs.