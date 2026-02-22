William en Catherine zijn aanwezig bij uitreiking BAFTA’s

Prins William en prinses Catherine zijn zondagavond aanwezig bij de uitreiking van de BAFTA’s, de belangrijkste Britse filmprijzen. Zij sloegen het evenement vorig jaar over omdat de ceremonie samenviel met de schoolvakantie van prins George, prinses Charlotte en prins Louis.

Maar zondagavond waren de prins en prinses van Wales weer present op de rode loper. De uitreiking vindt plaats in Londen. De misdaadkomedie One Battle After Another met Leonardo DiCaprio in de hoofdrol is veertien keer genomineerd. Sinners, de film die recent historie schreef met een recordaantal van zestien Oscar-nominaties, volgt met dertien stuks.

One Battle After Another en Sinners maken beide kans op de BAFTA voor beste film. Ook Hamnet, Marty Supreme en Sentimental Value zijn genomineerd. De vijf films maken, samen met Bugonia, ook allemaal kans in de regiecategorie. De Braziliaanse film The Secret Agent van regisseur Kleber Mendonça Filho is genomineerd in twee categorieën: beste niet-Engelstalige film en beste scenario.