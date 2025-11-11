William en Catherine zijn eerlijk tegen kinderen over gezondheid

Prins William en prinses Catherine vertellen hun kinderen “alles” over de kankerdiagnose van hun moeder en die van opa koning Charles. De Britse troonopvolger zei tegen Britse media in Brazilië dat ze eerlijk willen zijn over de gezondheidsproblemen.

“Elke familie heeft zijn eigen moeilijkheden en uitdagingen, en ik denk dat het heel individueel en afhankelijk van het moment is hoe je met die problemen omgaat”, aldus William. “We hebben besloten onze kinderen alles te vertellen, zowel het goede nieuws als het slechte. Soms heb je het gevoel dat je te veel deelt met de kinderen. Dat zou je waarschijnlijk niet moeten doen, maar meestal werkt het niet om dingen voor hen verborgen te houden.”

Volgens William moet elke ouder zo’n beslissing voor zichzelf nemen. “Het is altijd een evenwichtsoefening. Hoeveel zeg ik? Wanneer zeg ik het? Er is geen handleiding voor het ouderschap. Je moet vertrouwen op je instinct.”

Zowel de prinses als de koning kreeg begin 2024 de diagnose van niet nader genoemde vormen van kanker. Catherine, die enkele maanden chemotherapie heeft ondergaan, is nu in remissie. De koning wordt nog wekelijks behandeld.