William en Catherine zoeken socialmediamanager

Er is weer een baan beschikbaar op Kensington Palace. Prins William en zijn vrouw Catherine zijn op zoek naar iemand die hen kan helpen met sociale media en digitale communicatie, zo blijkt uit een vacature die door het Britse hof is gedeeld.

Deze ‘Digital Lead’ werkt aan “de strategie en het beheer van de officiële socialmedia-accounts op Instagram, Twitter, YouTube en Facebook”. Het paleis noemt het zelf een “spannende kans” om lid te worden van het communicatieteam van de hertog en hertogin van Cambridge. De ideale kandidaat heeft bewezen ervaring met het beheren van digitale platformen, is creatief en communicatief vaardig.

Diversiteit is voor het paleis “van de grootste waarde” en dus wordt gezocht naar “het allerbeste talent, ongeacht ras, etniciteit, handicap, geslacht, religie, seksuele geaardheid of leeftijd”. De nieuwe werknemer gaat 37,5 uur per week werken op Kensington Palace. Hoeveel salaris daar tegenover staat, is niet vermeld in de vacature.