William en Charlotte trots op Engelse voetbalsters na EK-titel

Prins William en prinses Charlotte hebben de Engelse voetbalsters gefeliciteerd met hun EK-titel. Zondagavond waren de Britse troonopvolger en zijn dochter op de tribune in Basel getuige van de overwinning tegen Spanje. Na afloop kwamen de speelsters hun medaille ophalen in een defilé langs onder anderen William en Charlotte.

“Een ongelofelijke avond voor de Leeuwinnen en voor Engeland in Basel”, staat in het videobijschrift op het Instagram-account van de prins en prinses van Wales. “Felicitaties aan Sarina, het team en de rest van de staf. Kampioenen!”

In de Stories delen William en Charlotte nog een persoonlijke felicitatie aan het team van de Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman. “Wat een wedstrijd! Leeuwinnen, jullie zijn de kampioenen van Europa en we kunnen niet trotser zijn op het hele team. Geniet van dit moment, Engeland.”

Engeland en Spanje kwamen in de reguliere speeltijd niet verder dan 1-1. In de verlenging werd niet meer gescoord, dus moesten penalty’s een winnaar aanwijzen. Engeland nam de strafschoppen beter (3-1) en prolongeerde zo zijn EK-titel. In 2022 werd Wiegman met Engeland ook al Europees kampioen, nadat destijds in de finale na verlenging met 2-1 van Duitsland werd gewonnen.