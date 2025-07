William en Charlotte zien Engeland EK-finale winnen

Prins William en prinses Charlotte hebben zondagavond Engeland de EK-finale zien winnen. De twee kwamen in de middag aan in Basel om het vrouwenelftal aan te moedigen tijdens de wedstrijd tegen Spanje. Op het officiële Instagram-account van de royals werd een foto geplaatst waarop prinses Charlotte en prins William te zien zijn terwijl ze op het voetbalveld de festiviteiten bijwonen.

Het Spaanse koningshuis werd vertegenwoordigd door prinses Leonor en prinses Sofía, de dochters van koning Felipe en koningin Letizia.

William is beschermheer van de Engelse voetbalbond FA. De prins van Wales is dan ook regelmatig te zien bij grote voetbalevenementen en trainingskampen van zowel de mannen als de vrouwen. Charlotte moedigde de Lionesses in 2022 aan tijdens het EK en is naar verluidt een voetbalfan.